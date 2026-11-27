В 2027 году отдельные виды автохимии и моторные масла могут подорожать на 20–50%. На стоимость повлияют цены на сырье, логистика, валютные курсы и расходы поставщиков. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

Что может подорожать сильнее всего

Сильнее всего, по прогнозам участников рынка, рискуют вырасти в цене моторные масла, смазочные материалы и присадки. Автомобилистам стоит заранее проверить, когда предстоит следующее техобслуживание и какие средства понадобятся для машины. Но покупать много канистр на несколько лет вперед эксперт не советует.

В первую очередь Ворошилов порекомендовал следить за ценами на моторное масло. Его стоимость зависит от базовых масел и пакетов присадок, которые используют при производстве. Если сырье дорожает, это постепенно отражается и на цене готового продукта.

Подорожание может затронуть и отдельные виды автохимии — например, присадки и составы, которые используют при обслуживании автомобиля. При этом прогноз в 20–50% не означает, что настолько же вырастет цена каждой бутылки или аэрозоля.

«Я советую в первую очередь подумать о покупке моторного масла и средств, которые часто используются при обслуживании автомобиля. Если до замены осталось мало времени, можно заранее сравнить цены и приобрести. Но, конечно, закупаться на несколько лет вперед не надо», — пояснил Ворошилов.

Нужно ли заранее покупать антифриз и тормозную жидкость

По словам эксперта, антифризы могут подорожать незначительно, а для тормозных жидкостей предпосылок к серьезному росту цен пока немного. Поэтому специально закупать их впрок необязательно.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Какие средства можно купить к ближайшему ТО

Если обслуживание автомобиля запланировано на ближайшие месяцы, специалист советует заранее присмотреть моторное масло нужной вязкости и с подходящими допусками. При необходимости можно приобрести рекомендованные производителем присадки или другие средства, которые понадобятся во время обслуживания.

«Средства должны подходить вашему конкретному автомобилю. Не надо покупать масло потому, что оно по акции или его обещают поднять в цене. Такое масло потом выйдет в разы дороже из-за ремонта просто потому, что оно не подходит этой машине», — отметил эксперт.

Покупать автохимию лучше у проверенных продавцов. Особенно это касается моторных масел — на рынке встречается контрафакт, а подозрительно низкая цена должна насторожить. Стоит проверить упаковку, маркировку и документы на товар.

Почему не стоит забивать гараж канистрами

Даже если прогноз подорожания сбудется, не факт, что большая закупка окажется выгодной.

«У технических жидкостей тоже есть сроки хранения. Лучше покупать то, что действительно понадобится в ближайшее время. А забивать балкон и гараж канистрами не надо», — добавил Ворошилов.

За время хранения автомобиль может сменить владельца, требования к обслуживанию могут измениться, а купленные средства останутся невостребованными.