Уголовным делом обернулось гостеприимство для 48-летней жительницы Киселевска, оформившей фиктивную регистрацию своему возлюбленному из-за рубежа. Как сообщили в ГУ МВД по Кузбассу, за нарушение миграционного законодательства женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет VSE42.RU .

История началась примерно полгода назад в Иркутской области, куда жительница Кузбасса ездила на заработки. Там она познакомилась с 31-летним иностранцем. Между ними вспыхнули чувства, и вскоре женщина пригласила нового избранника перебраться к ней. В начале ноября мужчина приехал в регион, после чего хозяйка решила уладить формальности с документами.

Она поставила гостя на учет по месту пребывания в своем дачном доме, расположенном в Прокопьевске. Однако по указанному адресу иностранец так ни разу и не появился — сразу после оформления бумаг пара отправилась жить в Киселевск. Нарушение вскрылось в ходе совместного рейда сотрудников подразделения по вопросам миграции и патрульно-постовой службы.

В результате дознаватели отдела полиции «Рудничный» завели на собственницу недвижимости уголовное дело за фиктивную постановку иностранного гражданина на учет. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет заключения. Не ушел от ответственности и сам приезжий: за несоблюдение режима пребывания в России на него составили административный протокол и назначили штраф в размере ₽4 тыс.