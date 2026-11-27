41-летняя бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина арендует Lamborghini в Дубае за 60 тысяч рублей в сутки, пишет Super со ссылкой на данные телеграм-канала «Звездач».

В ОАЭ артистка приехала вместе с семьей: там они отметили день рождения ее сына. Мальчик родился в 2021 году в браке с 38-летним продюсером Георгием Начебией. Свадьба пары состоялась чуть больше чем за год до появления ребенка.

Роскошный автомобиль — не единственная дорогая вещь, на которую обратили внимание поклонники певицы. Ранее издание Super подсчитало стоимость нескольких предметов из ее гардероба: худи и леггинсы Gucci вместе обошлись бы почти в 230 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что телеведущая Елена Летучая сняла виллу за 234 тысячи рублей в сутки на свой день рождения.