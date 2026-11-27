Серябкина устроила семейный праздник в Дубае и арендовала Lamborghini за ₽60 тысяч в сутки
Zvezdach: Ольга Серябкина арендует Lamborghini в Дубае за ₽60 тысяч в сутки
Фото: [соцсети]
41-летняя бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина арендует Lamborghini в Дубае за 60 тысяч рублей в сутки, пишет Super со ссылкой на данные телеграм-канала «Звездач».
В ОАЭ артистка приехала вместе с семьей: там они отметили день рождения ее сына. Мальчик родился в 2021 году в браке с 38-летним продюсером Георгием Начебией. Свадьба пары состоялась чуть больше чем за год до появления ребенка.
Роскошный автомобиль — не единственная дорогая вещь, на которую обратили внимание поклонники певицы. Ранее издание Super подсчитало стоимость нескольких предметов из ее гардероба: худи и леггинсы Gucci вместе обошлись бы почти в 230 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что телеведущая Елена Летучая сняла виллу за 234 тысячи рублей в сутки на свой день рождения.