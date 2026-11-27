На улице Базаева в поселке Шаховская одноименного муниципального округа достраивают дворец торжеств с концертной площадкой, в новом культурно-досуговом центре будут проводить праздничные церемонии, банкеты, концерты и театральные постановки. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строительная готовность здания составляет 93%, завершить работы планируется во II квартале 2027 года. Площадь учреждения составляет почти 2 тыс. кв. м, в нем разместят зал торжественных приемов, отдельные мужскую и женскую комнаты для переодевания, танцевально-банкетный зал. Территорию вокруг дворца в дальнейшем озеленят, в том числе высадят живую изгородь. Рядом со зданием оборудована общественная парковка на 53 авто.

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