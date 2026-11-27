Умные часы могут показать идеальный пульс и нормальный уровень кислорода в крови, хотя у человека уже есть серьезные проблемы с сердцем. Почему модные гаджеты не заменят обследование в клинике и какие опасные заблуждения возникают из-за постоянного мониторинга здоровья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Александр Рогачев.

Современные носимые устройства умеют отслеживать частоту сердечных сокращений, измерять насыщение крови кислородом, а некоторые модели — даже снимать одноканальную ЭКГ. Эти функции действительно могут быть полезны для наблюдения за изменениями состояния организма, особенно если человек замечает необычные колебания пульса.

«Оптические датчики позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений и замечать необычные изменения пульса. Некоторые модели способны регистрировать одноканальную электрокардиограмму и выявлять признаки возможной фибрилляции предсердий — одного из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма», — объяснил Рогачев.

Фибрилляция предсердий — нарушение ритма, при котором предсердия сокращаются хаотично. Некоторые часы способны заподозрить такое состояние и предложить пользователю записать ЭКГ. Однако речь идет только о предварительном сигнале, а не о готовом диагнозе. Для подтверждения проблемы необходима медицинская оценка, а иногда и полноценная электрокардиограмма с несколькими отведениями или суточное мониторирование. Одна из самых опасных ошибок — считать, что гаджет способен заменить полноценное обследование.

«Такие устройства не способны диагностировать все виды аритмий, ишемическую болезнь сердца или инфаркт миокарда. Нормальные показатели на экране не означают, что у человека отсутствуют сердечно-сосудистые заболевания», — предупредил кардиолог.

Отдельные вопросы вызывает и измерение насыщения крови кислородом. На результат влияют движения руки, холодные пальцы, особенности кровообращения и даже то, насколько плотно часы прилегают к запястью. Поэтому неожиданное снижение показателя еще не означает, что у человека действительно возникла нехватка кислорода.

«Ложные тревоги могут возникать из-за артефактов измерения, а отсутствие предупреждений не гарантирует, что сердце здорово. Например, нормальный пульс не исключает опасных сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул Рогачев.

Поэтому воспринимать показатели гаджета стоит как дополнительную информацию о состоянии организма, а не как заключение врача. Если устройство неоднократно сообщает о возможной аритмии, стоит обратиться к кардиологу и показать ему записи измерений. А при боли или давлении в груди, выраженной одышке, обмороке и внезапной сильной слабости нельзя ждать очередного измерения часов — необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.