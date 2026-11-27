Специалисты Мосавтодора установили новые остановочные павильоны и отремонтировали посадочные площадки на двух региональных дорогах в Ленинском округе и Ступино, для обеспечения безопасности пассажиров и поддержания порядка на остановках установили скамейки и урны. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Ленинском работы прошли на участке дороги «Володарского — Константиново» в деревне Малая Володарка, в результате местным жителям стало удобнее стало добираться до поселков городского типа Молоково и Мисайлово, поселков Володарского и Развилка, села Константиново и метро Домодедовская.

В Ступино новые остановочные павильоны обустроили на участке дороги «Шугарово — Колычево» в поселке Новоселки между улицами Вересковой и Лебединой. Дорога стала комфортнее до поселка городского типа Михнево и других близлежащих населенных пунктов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.