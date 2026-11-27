Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вынести на общественное обсуждение вопрос о введении платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) для граждан, которые числятся безработными лишь формально, сообщает ТАСС .

По словам спикера верхней палаты парламента, сейчас расходы фонда на неработающих россиян превышают ₽1,3 трлн. Политик призвала разделить эту категорию населения на тех, перед кем государство несет социальные обязательства, включая детей и пенсионеров, и на граждан, которые официально не трудоустроены, но фактически имеют высокий заработок. Для второй группы она предложила установить для начала хотя бы условный взнос.

Матвиенко отметила, что врачи, учителя, рабочие и водители не должны оплачивать медицинскую помощь для теневых работников, а собранные средства могли бы пополнить региональные бюджеты. Ранее прошлой осенью парламентарий уже предлагала ориентироваться на средний по стране годовой взнос работодателей в размере ₽45 тыс, упомянув владельцев дорогих автомобилей и арендодателей, скрывающих реальные доходы от сдачи жилья.

Ранее сообщалось, что россиянка прописала возлюбленного и попала под статью.