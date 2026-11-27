Суд в Ленинске-Кузнецком вынес приговор приезжим злоумышленникам из Волгоградской области, которые ограбили 80-летнюю местную жительницу, забрав у нее даже золотую зубную коронку. Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, помимо условного наказания, налетчики лишились своего автомобиля, который конфисковали в пользу государства. Об этом пишет VSE42.RU .

Преступление произошло под прикрытием показной заботы: трое гастролеров предложили пожилой женщине подвезти ее до дома. Однако стоило пенсионерке добраться до своего подъезда, как вежливые попутчики превратились в дерзких грабителей.

Игнорируя отчаянное сопротивление бабушки, мужчины силой сорвали с ее шеи золотую цепочку. На этом злоумышленники не остановились — они ворвались вслед за хозяйкой в квартиру и похитили золотой крестик, прихватив заодно и зубную коронку из драгоценного металла. В областном надзорном ведомстве уточнили, что общий ущерб от действий налетчиков превысил ₽28 тыс.

Задержанные мужчины полностью признали свою вину на судебном заседании и возместили потерпевшей материальный вред. Тем не менее государственный обвинитель настоял на строгой дополнительной мере. В результате суд не только назначил условный срок, но и постановил изъять автомобиль Hyundai Solaris, на котором злоумышленники совершали преступление, обратив иномарку в доход государства.