Теплая встреча с матерями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, состоялась в общественной приемной партии «Единая Россия» в преддверии Дня матери. Главной темой беседы стали адресная помощь семьям и сохранение памяти о павших бойцах.

Диалог прошел под эгидой партийного проекта «Женское движение Единой России». В душевной обстановке, за столом с чаем и пирогами, женщины смогли обсудить насущные бытовые проблемы, задать волнующие вопросы и получить необходимую поддержку.

Как сообщил глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, одной из ключевых тем разговора стало увековечивание памяти Станислава Коноплева. В юности он активно участвовал в движении «Юнармия», осваивал профессию в Автомобильно-дорожном колледже и неоднократно заступал в почетный караул на «Посту №1». Молодой человек отдал жизнь при выполнении боевой задачи в Курской области и был посмертно представлен к ордену Мужества. Торжественная церемония открытия памятной доски в его честь назначена на 9 декабря.

Для каждой из этих женщин мысли о сыновьях сопровождают каждый прожитый день. Приближающийся День матери стал еще одной возможностью поблагодарить их за невероятную стойкость и подчеркнуть: подвиг их детей не предан забвению — он продолжается в реальной заботе о семьях и добрых поступках земляков.