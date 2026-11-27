89-летний ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов сломал ребра во время занятий на велотренажере, сообщило РИА Новости.

По информации источника, инцидент произошел около месяца назад, когда телеведущий пытался установить личный рекорд: во время тренировки у Дроздова закружилась голова, и он упал.

При этом, по словам источника, падение было несильным: Николай Николаевич не ударился и не получил серьезного ушиба.

Сейчас Дроздов находится дома и, как утверждает собеседник агентства, чувствует себя хорошо. Источник также отметил мужество телеведущего и его способность сохранять оптимизм, несмотря на произошедшее.

Николай Дроздов — известный ученый-зоолог, профессор МГУ и популяризатор науки. Миллионы зрителей знают его как ведущего программы «В мире животных», которую он вел более 40 лет — с 1977 по 2018 год.

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