Торжественная церемония награждения родителей, воспитывающих пятерых и более детей, прошла в Центральной библиотеке города Пушкино 27 ноября, в преддверии Дня матери. Государственные и региональные знаки отличия многодетным семьям вручил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, поблагодарив их за сохранение семейных традиций.

На праздничное мероприятие виновники торжества прибыли в полном составе — вместе с родителями зал заполнили 22 ребенка. Высокой государственной награды, медали ордена «Родительская слава», удостоилась семья Власенковых-Александровых. Областными орденами «Родительская доблесть» отметили еще три семьи: Поляковых, Соповых и Чурило.



Воспитание большого количества детей требует колоссальной самоотдачи, ежедневной заботы и душевного тепла, чтобы каждый ребенок чувствовал внимание и поддержку. Поздравляя участников встречи, Максим Красноцветов выразил им искреннюю признательность за преданность семейным ценностям и пожелал, чтобы в их домах всегда жили любовь, счастье и взаимопонимание.