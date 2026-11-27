В интервью Пятому каналу артистка призналась, что сначала решила отказаться от длинных локонов в пользу удлиненного каре. Новая прическа ей понравилась, однако после просмотра собственных фотографий Алсу захотела сделать стрижку еще короче.

«Посмотрела на себя на фотографию и думаю, что что-то не то. Надо еще короче. Сейчас мне все нравится», — рассказала певица.

При этом экспериментировать до крайностей она пока не готова. В частности, вариант «под мальчика» артистка считает слишком радикальным.

В последние годы в жизни певицы произошли и другие перемены. В 2024 году Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Позже она заявила, что во второй раз выйдет замуж только по любви.

Ранее сообщалось, что десятилетний сын Алсу сделал первые профессиональные снимки для соцсетей.