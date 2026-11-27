Ученые восстановили рацион средневековой лошади в Старой Руссе Новгородской области, изучив найденные при раскопках челюсти. Об этом сообщает Lenta.ru.

В исследовании участвовали археологи, археозоологи и ветеринары. Ученые МГУ и НовГУ изучили 40 черепов и нижних челюстей, найденных на раскопе в Старой Руссе и датированных XIII–XIV веками. Среди них были 14 черепов 1270–1290 годов, обнаруженных на территории двора городской усадьбы, что позволило изучить условия жизни конкретной группы животных.

Около трети изученных лошадей оказались самцами в расцвете сил — от 5 до 15 лет. До старости доживали редко: лишь 5% животных перешагнули 20-летний рубеж. У трех четвертей зафиксирована специфическая стертость, характерная для ездовых лошадей.

Главной находкой стали патологии, вызванные измененным питанием в городе. Почти у половины особей обнаружили кариес, развившийся из-за кормления овсом, богатым крахмалом и сахаром. Питание зерном из приподнятых кормушек сформировало неестественные «волнообразные рты», «ступеньки» и «крючки». Выявлена и неравномерная поперечная стертость зубов — следствие кормления соломой и ветками, в том числе березовыми вениками, остатки которых нашли рядом с черепами.

Ранее стало известно, что в Смоленске нашли «железки», оказавшиеся сокровищем днепро-двинской культуры.