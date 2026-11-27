В Мытищах возводят паркинг на 573 автомобиля для жилого квартала, это первый из трех корпусов многоуровневого паркинга в ЖК «Гранель Мытищи» вблизи деревни Погорелки. Всего в комплексе гаражей-стоянок предусмотрено 1825 машино-мест, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Первый из них рассчитан на 573 автомобиля, в шестиэтажном здании площадью более 25 тыс. кв. м оборудуют грузопассажирский лифт и контрольно-пропускной пункт. Паркинг будет открытого типа, во втором и третьем корпусах предусмотрено еще 600 и 652 машино-места соответственно. Рядом с паркингом обустроят зоны отдыха со скамейками и велопарковками, проложат тротуары, установят уличное освещение и высадят зеленые насаждения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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