Ферстаппен обновил рекорд «Формулы-1» по победам за сезон

В Мехико голландец выиграл уже 16-ю гонку в сезоне, обновив свое прошлогоднее достижение. При этом год назад на 15 побед ему понадобилось 26 гонок, в этом году Ферстаппен выиграл 16 гонок из 19.

До «эры Ферстаппена» по 13 побед в чемпионате было у немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Для Ферстаппена оставшиеся гонки уже не имеют турнирного значения. Третий подряд чемпионский титул он оформил еще два этапа назад на Гран-при Катара. Но у голландца есть возможность еще выше поднять планку рекорда – в чемпионате осталось провести еще три гонки.