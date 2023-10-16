Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Золотые руки мастеров» пройдет в Московской области

В ведомстве уточнили, что в рамках мероприятия 80 мастеров представят более 300 экспонатов, выполненных в технике пирографии, вышивки крестом и бисером, росписи по дереву и стеклу и не только. Кроме того, для посетителей будут представлены работы в новых техниках: игрушки «Амигуруми», интерьерные куклы, свит-дизайн, стимпанк и других. Отметим, что фестиваль пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.

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