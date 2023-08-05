Фестиваль «День Варенья» проходит в усадьбе Мураново Пушкинского городского округа
Фото: [Константин Гергая]
Мастера из разных уголков Подмосковья и других регионов принимают участие в «Дне Варенья». Уже с самого утра на территории музея-усадьбы «Мураново» имени Ф. И. Тютчева в Пушкинском городском округе кипит работа.
«Мы с семьей уже в пятый раз приезжаем на «День Варенья» в любимую усадьбу» Мураново». Очень ждем дегустацию варенья. Приятно поражает тот факт, насколько разнообразным, а главное, вкусным и полезным, оно бывает. Думаю, Пушкинский округ можно по праву назвать столицей вкуснейшего варенья», — поделилась Антонина Гурьянова, которая вместе с семьей приехала на праздник из Смоленской области.
Отмечается, что в рамках этого события запланированы творческие мастер-классы: все желающие смогут освоить азы работы по дереву, лепки из глины, изучить технологию использования тканей, красок, стекла. Кроме того, территория усадьбы будет наполнена музыкой, отличным настроением и энергетикой выступления творческих коллективов.
Фото: [Константин Гергая]