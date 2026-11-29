Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова разместила в социальных сетях серию редких семейных фотографий в честь Дня матери и рассказала о воспитании троих сыновей, передает «Комсомольская правда» . На снимках она запечатлена вместе с супругом, детьми и матерью Екатериной Солоцинской , однако лица мужа и сыновей девушка показывать не стала, аккуратно обрезав кадры.

В подписи к публикации Пескова отметила, что в этом году встречает праздник в статусе мамы уже троих сыновей, а в комментариях подтвердила подруге, что всегда мечтала именно о мальчиках и заранее чувствовала их пол.

Скрытность в личной жизни и архивные кадры беременностей

Елизавета Пескова продолжительное время не афишировала изменения в личной жизни: в 2024 году она вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова и в том же году родила первенца, в 2025 году у пары появился второй сын (его точная дата рождения не называлась), а осенью 2026 года стало известно о рождении третьего ребенка.

Позднее в личном блоге она поделилась архивными записями, продемонстрировав, как ей удавалось скрывать беременности от аудитории, — в частности, опубликовала видео в белом платье с открытой спиной, снятое на седьмом месяце, а также снимок через месяц после вторых родов. Отмечается, что на стремление девушки оберегать частную жизнь от публичности могла повлиять волна критики в соцсетях, на которую ранее обращала внимание ее мать Екатерина Солоцинская.