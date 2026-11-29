Неудачная косметологическая процедура может обернуться не только разочарованием, но и дополнительными расходами на исправление результата или лечение. В каких случаях клиент может рассчитывать на компенсацию, какие документы нужно собрать и как действовать при отказе салона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Степан Углов.

Когда можно вернуть деньги за косметологическую процедуру?

Право на возврат возникает прежде всего тогда, когда услуга оказана некачественно или не соответствует условиям договора. Например, после введения филлеров появилась асимметрия, возник ожог или препарат использовали не в той зоне.

«В таких ситуациях клиент может потребовать бесплатно устранить недостатки, уменьшить стоимость процедуры или возместить расходы на исправление результата у другого специалиста. Полностью отказаться от договора и вернуть деньги можно, если недостатки существенные либо исполнитель не устранил их в установленный срок», — отметил Углов.

Основанием для претензии также может стать ситуация, когда косметолог провел не ту процедуру, использовал другой препарат или не предоставил полную информацию о рисках и противопоказаниях.

«Фраза „мне не понравилось“ сама по себе не дает права вернуть деньги. Закон защищает клиента от некачественной услуги, а не от неоправдавшихся ожиданий», — пояснил юрист.

Если клиент заранее оплатил курс, но решил отказаться от оставшихся процедур, он вправе сделать это в любой момент. В таком случае салон должен вернуть деньги за неиспользованную часть курса, удержав только фактически понесенные расходы.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

«Инъекции, в том числе филлеры, биоревитализация и другие медицинские методики требуют соответствующей лицензии и квалификации специалиста. Если медицинскую процедуру провели в салоне без лицензии или мастер не имел необходимой подготовки, это может стать дополнительным основанием для претензии», — добавил эксперт.

Можно ли получить компенсацию, если подписано согласие на побочные эффекты?

Подписание информированного согласия не лишает клиента права предъявлять претензии. Такой документ подтверждает, что человека предупредили о возможных рисках, например, временном отеке или синяках. Но он не освобождает исполнителя от ответственности за нарушение техники проведения процедуры, использование неподходящего препарата или игнорирование противопоказаний, подчеркнул Углов.

Чтобы подтвердить свою позицию, юрист порекомендовал сохранить:

договор, чек или банковскую выписку об оплате;

информированное согласие, рекламу и прайс с описанием обещанной услуги;

копию медицинской карты и сведения об использованном препарате;

фотографии до и после процедуры с датами;

переписку с косметологом;

заключение другого врача, документы о лечении и чеки на лекарства.

«Обратитесь к врачу и зафиксируйте последствия сразу. Через месяц доказать, откуда взялся ожог, будет намного сложнее», — подчеркнул Углов.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Наталия Надточая ]

Как добиться возврата денег

Первым шагом может стать письменная досудебная претензия. В ней нужно указать дату процедуры, описать недостатки, сформулировать конкретное требование — например, вернуть деньги или возместить расходы на лечение, — а также приложить подтверждающие документы.

Передать претензию можно лично, оставив себе экземпляр с отметкой о получении, или отправить заказным письмом с описью вложения. По требованиям о возврате денег, уменьшении цены и возмещении расходов на устранение недостатков срок удовлетворения составляет 10 дней.

Если исполнитель отказывается добровольно выполнять требования, клиент может обратиться в суд. Помимо стоимости процедуры, при наличии оснований можно потребовать возмещения расходов на лечение и исправление результата, компенсации морального вреда, неустойки, штрафа и судебных расходов.

При этом размер и состав компенсации зависят от обстоятельств дела и доказательств. В медицинских спорах, особенно если речь идет о вреде здоровью, может потребоваться экспертное заключение, заключил юрист.