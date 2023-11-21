Фестиваль детского творчества «Ангел Надежды» пройдет в Подмосковье

Уже в эти выходные в подмосковном Сергиевом Посаде во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина состоится фестиваль детского творчества «Ангел Надежды». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

Отмечается, что данный фестиваль проводится в округе ежегодно и состоится уже в семнадцатый раз. Его целью является поиск юных талантов и популяризация детского творчества. Ожидается, что в этом году на сцене выступят участники из Московской, Владимирской, Тверской и других областей России. Они представят на гала-концерте хореографические и вокальные номера, а также продемонстрируют свое творчество в направлении художественного чтения.

Помимо этого, на фестивале будет проходить выставка работ юных художников, победивших в номинации «Изобразительное искусство и Прикладное творчество».

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