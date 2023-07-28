Фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга» пройдет в Московской области

В эту субботу на территории сквера П. И. Чайковского в городском округе Клин пройдет всероссийский фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что художественным руководителем фестиваля выступает поэт-песенник, лауреат Премии президента России Юрий Сергеевич Энтин. Его творчеству и будет посвящена программа фестиваля. Для гостей выступят конкурсанты и творческие коллективы из разных регионов России. В конце мероприятия определятся победители фестиваля, их наградят дипломами.

Отметим, что фестиваль проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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