Фестиваль добра состоялся в подмосковном Звенигороде

В центральном городском парке Звенигорода устроили ярмарку с участием мастеров и рукодельниц столичного региона и Москвы. Посетители парка также смогли принять участие в дегустациях и мастер-классах

Как поделилась участница программы, жительница Звенигорода Ульяна Кузнецова, они вместе с коллективом привезли на праздник русские народные инструменты, играли, пели с детьми хороводные песни и даже устроили мастер-класс по игре на балалайке.

Фотограф Мила Жданова с супругом Сергеем привезли на ярмарку антиквариат: супруги начали коллекционировать посуду, подсвечники, сувениры и другую утварь, когда Мила занялась фотографией.

«Мы оформляем специальные фотозоны, устраиваем фотосессии в русских народных костюмах, на лоне природы и даже с ручным и очень артистичным медведем Степаном. Сфотографироваться с медведем Степаном приезжают из разных городов», — поделилась Мила Жданова.

Интересно, что благодаря фотосессиям Милы Ждановой медведь Степан приобрел мировую популярность. Почти 30 лет назад осиротевшего медвежонка подобрали Светлана и Юрий Пантелеенко. Степана выходили и сделали членом семьи, теперь у него нет звериных привычек, он не видит в людях угрозу и с удовольствием позирует в качестве фотомодели.