Фестиваль дворового футбола прошел в Подольске

Региональный этап Всероссийского фестиваля дворового футбола прошел в Подольске, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области. В турнире приняли участие полторы сотни ребят в составе 20 команд.

Соревнования проходили в формате 6 на 6. По их итогам среди юношей 2010-2011 годов рождения победила команда «ЦФКиС» из Мытищ, среди девушек в той же возрастной категории — команда «Весна» из Подольска.

В категории, где команды были сформированы из всех желающих, победителем была признана команда «Факел» из Щелково. Лучшим игроком турнира признали вратаря Александра Медведкова, а лучшим бомбардиром Давида Авдояна. Оба представляли Мытищи.

Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье в финале фестиваля. Он пройдет в сентябре в Ленинградской области.