Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в нескольких городах Подмосковья в 2024 году

Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет сразу в нескольких подмосковных городах в следующем году. Об этом рассказал знаменитый музыкант Игорь Бутман.

Фестиваль будет проведен летом на территории Горок Ленинских. В 2024-м он станет уже десятым. Традиционно участниками мероприятия станут лучшие джазовые музыканты из самых разных стран мира.

«Мы планируем проводить его и в других городах — у нас запланированы концерты в Серпухове, Кашире, Раменском. Так что будем расширять географию джаза по всей Московской области», - отметил Бутман.

Он добавил, что Подмосковье — это уникальный регион с большой историей и красивейшими ландшафтами.