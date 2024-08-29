Фестиваль футбола для девочек пройдет в Подмосковье

Фестиваль футбола для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками» пройдет в сентябре в Подмосковье, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Организатором турнира является Российский футбольный союз.

Местом проведения турнира станет стадион «Новые Химки» в Химках. Принять участие в нем могут все желающие жительницы Подмосковья в возрасте от семи до двенадцати лет, вне зависимости от уровня спортивной подготовки. Для этого надо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Фестиваль проводится уже четвертый год. Общее число его участниц за прошлые годы превысило уже шесть тысяч человек. Как отметили в РФС, благодаря реализации проекта растет интерес девочек к футболу. Так, число занимающихся этим видом спорта с 2021 года увеличилось на 75%.