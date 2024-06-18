В конце этого месяца в городском округе Балашиха состоится Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!», организованное ПФК ЦСКА совместно с подмосковными спортивными школами «Орион» и «Метеор». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что по итогам мероприятия каждый игрок получит на электронную почту сертификат, где будут зафиксированы его результаты. Участники с самыми высокими показателями получат шанс на обучение в Академии ПФК ЦСКА. Тренеры могут зарегистрировать свою команду, отправив список и пакет документов напрямую на почту контактного лица фестиваля: a.zakorzhevskaia@pfc-cska.com.

Также программе запланирована автограф-сессия с легендарным игроком ПФК ЦСКА. Посетить фестиваль в качестве зрителя может любой желающий, регистрироваться для этого не нужно. Мероприятие организовано в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».