Фестиваль «Jazzовые сезоны» состоится в Московской области

В августе в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет юбилейный Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут выступления джазменов, а также музыкантов других направлений с джазовыми программами. Среди хедлайнеров — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set) и другие.

«На Фестивале будут работать сразу две сцены. Впервые на открытой сцене в Горках мы представим театрально-музыкальный спектакль: вместе с актером Алексеем Гуськовым и Московским джазовым оркестром покажем наш «Джаз от первого лица», посвященный столетию российского джаза», — отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Отметим, что посетители смогут принять участие в мастер-классах по игре на музыкальных инструментах и живописи, спортивных активностях и не только. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры и туризма региона.

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