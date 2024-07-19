Фестиваль йоги пройдет в Московской области

В это воскресенье в парке 30-летия Победы в городском округе Орехово-Зуево пройдет фестиваль йоги. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят подготовят занятия по йоге с опытными инструкторами, разные виды массажа, сеансы гвоздестояния, телесные и вокальные практики, танцевальные выступления и творческие мастер-классы, розыгрыши призов. Отдельную программу разработают для детей. На фестивале также будет работать магазин с товарами ручной работы. Узнать подробности можно на главном туристическом портале Подмосковья. Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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