Фестиваль йоги пройдет в Подмосковье

В сообщении ведомства уточнили, что программа мероприятия подойдет как для профессионалов, так и для новичков. Для посетителей подготовят занятия хатха-йоги и расскажут о йоге смеха, а также подготовят различные практики и мастер-классы для детей. Помимо этого, на площадке состоится ярмарка, гости смогут послушать живую музыку, попробовать блюда от шеф-повара и не только.

Отметим, что мероприятие проводится при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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