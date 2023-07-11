Фестиваль йоги прошел в подмосковном Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Лето в Подмосковье». На площадке фестиваля участники могли обменяться опытом или научиться азам йоги.

Помимо самих занятий йогой, гостей подмосковной усадьбы радовало природное спокойствие. Это помогало посетителям фестиваля сконцентрироваться на практиках и отвлечься от рабочей будничной рутины.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

«Йога Фест» проводят уже пять лет подряд. В нем принимают участие не только жители городского округа Воскресенск, но и его гости. Сюда приезжают, чтобы позаботиться о здоровье, встретить единомышленников и зарядиться позитивными эмоциями.