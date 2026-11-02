Газ в ЕС через «прокладку»: эксперт рассказал, как США хотят обойти запрет 2027 года

Энергетическая карта Европы может претерпеть кардинальные изменения после завершения украинского конфликта. В рамках гипотетических переговоров между Москвой и Вашингтоном обсуждается сценарий, при котором российский газ вернется на европейский рынок, но не напрямую, а через американских посредников. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru раскрыл механику этого процесса, который призван стать частью более масштабной сделки по экономическому сотрудничеству.

По его словам, суть инициативы заключается в обходе европейских санкций и политических ограничений. Согласно плану, обсуждаемому в кулуарах, американские компании могут выступить в роли «прокладки»: они будут закупать газ у «Газпрома», а затем перепродавать его в Евросоюз. Это позволит США предложить Европе историю о насыщении рынка и снижении цен, формально соблюдая запрет на прямые закупки российского трубопроводного газа, который вступает в силу с ноября 2027 года. Вторым элементом этой схемы является судьба «Северного потока». Американские бизнесмены предлагают России продать им газопровод, обещая взамен пролоббировать в Белом доме снятие санкций с трубы. При этом, как отмечает Юшков, в этой схеме никто не спрашивает мнения самих европейцев, хотя именно их рынок является конечной целью. По мнению эксперта, для Москвы принципиальным условием станет закупочная цена, которую предложат американцы, а также вопрос того, кто будет платить за транзит через территорию Украины — «Газпром» или европейские потребители.

Эксперт отметил, что реализация такого сценария несет в себе как экономические выгоды, так и серьезные политические риски. Если газ пойдет через уцелевшую нитку «Северного потока — 2» или украинскую ГТС, это неизбежно приведет к обвалу биржевых цен на всем европейском рынке. Подешевеют электричество, отопление и удобрения, что критически важно для европейской промышленности. Однако политический истеблишмент ЕС, строящий карьеру на образе борца с Россией, может заблокировать эту сделку, поставив идеологию выше экономики. Для России же главный вопрос заключается в маржинальности: устроит ли Москву цена, по которой придется продавать ресурс американской компании, и не потеряет ли «Газпром» контроль над логистическими цепочками. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что реализация подобных планов будет зависеть от желания самих покупателей и продавцов, а текущее положение дел на земле пока свидетельствует о невозможности таких схем.

По его мнению, идея американского посредничества — это попытка найти юридическую лазейку для возвращения российских энергоносителей в Европу под видом американского СПГ или ресурса частных инвесторов. Для России это может быть выгодно с точки зрения объемов продаж, но только при условии выгодной цены и сохранения контроля над инфраструктурой. Пока же этот сценарий остается предметом экспертных дискуссий и элементом переговорного торга, где ключевым фактором остается не только экономика, но и политическая воля Брюсселя, Вашингтона и Москвы.

Ранее сообщалось, что ЕС запустил первый этап отказа от российского трубопроводного газа.