Отпуск сорвался из-за долга: россиянин дошел до Верховного Суда и вернул деньги за сорванный тур

Российские туристы привыкли тщательно планировать отдых, но иногда планы рушатся прямо на стойке регистрации в аэропорту. Недавний прецедент, дошедший до Верховного суда, показал, что даже наличие долга не дает судебным приставам права лишать человека отпуска без предупреждения. Житель России смог отсудить у Федеральной службы судебных приставов 145 тысяч рублей после того, как его не выпустили в Турцию из-за задолженности по кредиту.

Мужчина планировал отдых с супругой: пара приобрела путевки за 140 тысяч рублей и прибыла в аэропорт, однако на паспортном контроле выяснилось, что выезд ограничен из-за долга в 93 тыс. рублей. Ключевым моментом стало то, что о возбуждении исполнительного производства и запрете на выезд гражданин узнал только в момент вылета — уведомления не пришли ни по почте, ни через портал «Госуслуги». Мужчина дошел до высшей судебной инстанции и выиграл дело. Верховный суд признал, что приставы нарушили процедуру: закон обязывает уведомить должника о возбуждении производства и дать ему пять дней на добровольное погашение долга. Если человек не знает о долге, у него нет возможности его оспорить или оплатить вовремя, чтобы избежать блокировки.

Юрист Дмитрий Кваша, комментируя ситуацию для «Вечерней Москвы», подчеркнул, что недостаточно просто вынести постановление — процедура уведомления является обязательным этапом, защищающим граждан от ошибок, когда производство могут возбудить в отношении однофамильца или по устаревшим данным.

По его словам, это решение создало важный прецедент для миллионов россиян. По данным самой службы, ежегодно невыездными из-за долгов становятся около четырех миллионов человек, и многие из них могут оказаться в аналогичной ситуации. Теперь, если приставы не уведомили гражданина надлежащим образом, это признается незаконным действием (бездействием). Чтобы взыскать компенсацию, юристы рекомендуют двухэтапную схему: сначала через суд признать действия пристава незаконными, а затем подать отдельный иск о возмещении убытков. В данном случае суд постановил выплатить мужчине 140 тыс. рублей за сгоревшие путевки и пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на госпошлину. Практика показывает, что такие процессы возможны, хотя и требуют настойчивости: ранее брат Дмитрия Нагиева смог взыскать компенсацию за сорванный отпуск из-за долга всего в 295 рублей, хотя судебные тяжбы тогда длились два с половиной года.

Юрист резюмировал, что Верховный Суд четко обозначил: наличие долга не освобождает службу приставов от обязанности соблюдать регламент уведомления. Если из-за халатности должностного лица у человека «сгорает» оплаченный отпуск, государство обязано возместить материальный ущерб. Для туристов это сигнал проверять свои задолженности заранее, но также и гарантия того, что в случае процессуальной ошибки со стороны ФССП закон будет на их стороне. Главное — фиксировать факт отсутствия уведомлений и действовать через суд, не пытаясь решить вопрос с пограничниками «на месте».

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