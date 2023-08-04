Фестиваль казачьей культуры пройдет в Подмосковье
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Областной фестиваль казачьей культуры «КАZАКi.RU» уже в пятый раз состоится в Подмосковье. В этом году его девиз – «Встань за веру, Русская земля!», рассказали в Минкультуры и туризма области.
Фестиваль проведут на Борисоглебском озере в Раменском. В программе – конкурс вокалистов, исполняющих казачьи песни. За победу в нем будут бороться артисты со всего региона.
Также в рамках мероприятия состоится историческая реконструкция. Посетителям представят показательные выступления стрельцов Московского царства XVII века.
Помимо этого, гостей фестиваля ждут мастер-классы, ярмарки, выставки, знакомящие с казачьим бытом.
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