Фестиваль керамики состоится в Подмосковье в эти выходные

Фестиваль народных художественных промыслов «Гжельфест» пройдет в Подмосковье в эту субботу. Мероприятие состоится в селе Речицы Раменского округа, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовлена обширная программа, в том числе выставка, мастер-классы, концерты, конкурсы и игры, будет работать гастрономическая ярмарка и почта «С любовью из Гжели», благодаря которой посетители смогут отправить своим близким гжельскую открытку прямо с праздника.

Фестиваль пройдет при информационной поддержке областного Минкульта. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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