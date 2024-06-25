Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Московской области

В следующую среду на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» пройдет открытие VII Фестиваля классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей», в этом году он будет посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.