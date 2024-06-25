Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Московской области

Культура и спорт

Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]

В следующую среду на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» пройдет открытие VII Фестиваля классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей», в этом году он будет посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей мероприятия ждут выступления пианиста Николая Луганского, скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Александра Рамма, хора и оркестра Большого театра и не только. Художественным руководителем фестиваля выступает Дмитрий Юровский, президентом — народный артист России, художественный руководитель областной филармонии Максим Дунаевский. Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте музея. Отметим, что оно проводится музеем «Новый Иерусалим» и Московской областной филармонией при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 6+

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