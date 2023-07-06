Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье дали старт традиционному фестивалю классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие проводится на территории «Нового Иерусалима», сообщили в Минкультуры и туризма региона.

Мероприятие проводится уже в шестой раз и продлится до конца текущей недели. В этом году оно посвящено юбилею со дня рождения Сергея Рахманинова.

Впервые в области в полном составе выступит Большой театр России. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» и поэму «Колокола».

Ожидается, что число зрителей в каждый фестивальный день составит около полутора тысяч человек.