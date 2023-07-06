Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Подмосковье
Фото: [Музей «Новый Иерусалим»]
В Подмосковье дали старт традиционному фестивалю классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие проводится на территории «Нового Иерусалима», сообщили в Минкультуры и туризма региона.
Мероприятие проводится уже в шестой раз и продлится до конца текущей недели. В этом году оно посвящено юбилею со дня рождения Сергея Рахманинова.
Впервые в области в полном составе выступит Большой театр России. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» и поэму «Колокола».
Ожидается, что число зрителей в каждый фестивальный день составит около полутора тысяч человек.
«Отрадно, что фестиваль пользуется такой популярностью у жителей и гостей Московской области», - отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.