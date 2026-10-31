Защита чести: Суд взыскал 100 тыс. рублей с москвички за обнаженные снимки экс-мужа

Савеловский районный суд города Москвы вынес решение о взыскании 100 тысяч рублей с жительницы столицы в качестве компенсации морального вреда за нарушение права на неприкосновенность частной жизни и защиту чести и достоинства ее бывшего супруга. Поводом для судебного разбирательства стала демонстрация интимных фотографий мужчины в ходе гражданского процесса по разделу совместно нажитого имущества. Суд признал подобные действия неправомерным разглашением персональных данных и сведений о личной жизни. Об этом сообщает газета Московский комсомолец .

Конфликт между бывшими супругами развернулся во время спора о порядке пользования жилым помещением и разделе имущества. Истец пытался в судебном порядке закрепить за собой право проживания в квартире совместно с экс-женой и общей дочерью. Несмотря на то, что недвижимость практически полностью находилась в его собственности, мужчина был вынужден временно арендовать отдельное жилье из-за сложной эмоциональной обстановки в семье.

В ходе одного из судебных заседаний сторона защиты москвички пыталась использовать снимки интимного характера в качестве аргумента против совместного проживания сторон. Однако пострадавший мужчина расценил данные действия как прямое нарушение конституционных прав и обратился с отдельным иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд полностью поддержал требования истца и возложил материальную ответственность на бывшую супругу.

Претензии, заявлявшиеся в адрес адвоката женщины, были отклонены судом в полном объеме. Суд указал, что процессуальный представитель действовал строго в рамках поручения доверительницы и на основании предоставленных им материалов, в связи с чем ответственность за разглашение сведений конфиденциального характера лежит непосредственно на заявительнице.