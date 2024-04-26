Фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» в этом году будет посвящен Сергею Дягилеву

В начале июля в подмосковной Истре пройдет VII фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». В этом году он будет посвящен Сергею Дягилеву, великому импресарио, задавшему тренд на русскую культуру во всем мире. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Фестиваль пройдет уже в седьмой раз. За это время он пережил сложности пандемии, освоился в новых культурных реалиях — и не только выстоял, но окреп, завоевал репутацию одного из самых крупных фестивалей Подмосковья, приобрел вес в профессиональном сообществе и покорил сердца слушателей», — подчеркнул глава ведомства Василий Кузнецов.

Художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский выстроил программу с полным погружением в мир «Русских сезонов». Гости фестиваля услышат «Прелюдию к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси, «Жар-птицу» и «Петрушку» Стравинского, «Половецкие пляски» Бородина; иконические сочинения Лядова, Прокофьева и Чайковского.

Ожидается, что на сцену фестиваля выйдет прославленный пианист Николай Луганский, будут солировать и его именитые коллеги — скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также совсем молодые музыканты, только начинающие свой путь в искусстве. Вместе с резидентом фестиваля — Госоркестром им. Светланова в концертах примет участие Российский национальный оркестр.

Кульминацией фестиваля станут два дня выступлений Большого театра, посвященные 180-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова. Блистательный ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого под управлением Дмитрия Лисса представят панораму оперного творчества композитора.

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