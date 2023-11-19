Фестиваль коллективов народного творчества Московской области прошел в Электростали

«Фланкировка — это не только красиво, но и очень полезно для здоровья. В нашем клубе ставим разные танцы, не только казачьи. Клубу всего год, но он уже популярен среди жителей города. Приятно, что наши выступления находят горячую поддержку у зрителей», — рассказывает Наталья Плиско, потомственная казачка, многодетная мама и руководитель клуба фланкировки «Патриот».