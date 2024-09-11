Фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ. Сцена без границ» пройдет в подмосковном Пушкино

Уже в предстоящее воскресенье Центральный парк культуры и отдыха города Пушкино станет площадкой для проведения VIII Московского областного фестиваля-конкурса народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что мероприятие соберет свыше четырехсот участников из двадцати городских округов. Подмосковные коллективы примут участие в конкурсной программе, которую будет оценивать компетентное жюри во главе с художественным руководителем государственного ансамбля «Русская душа», народной артисткой России Людмилой Николаевой.

Сам праздник завершится концертом народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа», а также церемонией награждения Лауреатов VIII Московского областного фестиваля-конкурса народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ».

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