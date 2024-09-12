Фестиваль «Королева Шарлотка» состоялся в подмосковном Орехово-Зуеве

Более трехсот жителей старшего возраста из 14 округов Подмосковья посетили областной фестиваль «Королева Шарлотка», который прошел в Орехово-Зуеве. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Отмечается, что участники прогулялись по красочному вернисажу, состязались в яблочно-грушевых шашках, делали селфи на фотозонах. Наблюдали за показом мод, посетили десертные ряды с дегустацией разных видов варенья, кексов и пирожков. Многие посетили чайную церемонию с напитками на основе полезных трав, десертное варенье и мед.

«Первый раз мы провели этот фестиваль камерно на территории производственно-интеграционных мастерских „Империя ремесел“ в Ильинском Погосте, в этом году решили сделать его масштабировать на весь округ», — отметила директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Для всех желающих работали ремесленные ряды с мастер-классами, творческие ряды с арт-терапией, акварельным скетчингом, флористикой, музыкальные ряды с игрой на нейроложках, бумвокерсах и песнями под баян, а также и игровые ряды с анимационными площадками и тематическими играми.

А кульминацией фестиваля стал вынос грандиозного яблочного пирога, приготовленного по традиционным рецептам.