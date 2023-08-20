Рыцари «Рошальского клуба исторического фехтования „Мещерское поле“ приняли участие в фестивале „Край мещерский — край богатый“, который состоялся накануне в селе Кривандино в городском округе Шатура.

Отмечается, что все желающие имели возможность увидеть настоящие доспехи, мечи, щиты и другую амуницию средневекового рыцаря. В настоящее время в клубе состоят 20 человек, включая представителей разных профессий — от дворника до лингвиста. Многие из них посещают клуб вместе со своими семьями.

Клуб занимает помещение в бывшем административном здании Рошаля, которое было предоставлено администрацией городского округа Шатура. Это помещение стало уютным и комфортным домом для клуба, где его участники могут заниматься историческим фехтованием и воссоздавать атмосферу средневекового времени.

«Клуб спортивного и исторического фехтования „Мещерское поле“ занимается изучением фехтования. Мы тренируемся, изучаем историю. Нашей главной целью является посещение разных фестивалей, реконструкций, турниров, где мы выступаем», — рассказал лидер клуба Алексей Никифоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников.