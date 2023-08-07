Губернатор Андрей Воробьев: гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Итоги традиционного гастрономического фестиваля в Истре обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами городских округов.
В этом году фестиваль прошел уже в восьмой раз. Губернатор подчеркнул, что главная задача площадки — максимальная поддержка фермеров и диалог с ними. Кроме того, фестиваль помогает убедиться в успешности государственной программы по развитию продовольственной безопасности и работы по развитию малого бизнеса.
«В этом году, если говорить языком рекордов, мы опять видим большой спрос и жителей, и участников. У нас 49 регионов России приняли участие в этом фестивале. Думаю, что и дальше блок, который занимается и подготовкой, организацией будет предлагать еще более интересные формы проведения этого мероприятия», — отметил Андрей Воробьев.
Он также добавил, что фестиваль может расширяться, чтобы все желающие развивать бизнес могли в нем участвовать.
Кроме того, Андрей Воробьев поблагодарил руководство городского округа Истра и областное Правительство за сопровождение фестиваля.