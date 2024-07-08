Фестиваль красок прошел в Химках

Фестиваль красок состоялся в Парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках. Мероприятие посвятили Дню семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в фестивале красок приняли десятки местных жителей. Праздник прошел в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные».

В рамках фестиваля состоялись в том числе выступления творческих коллективов, мастер-классы и массовый красочный залп.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с прихожанами в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.