Андрей Воробьев встретился с прихожанами в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре встретился с прихожанами. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Губернатор отметил, что пообщался с юной жительницей по имени Саша, которая до слез расстроилась из-за того, что не смогла увидеть президента России Владимира Путина — глава государства в среду приехал в Лавру, посетил Троицкий собор и ознакомился с проектом развития Сергиева Посада.

«Девочка Саша не успела познакомиться с Президентом, хотя очень этого хотела. Не переживай, обещаю передать Владимиру Владимировичу твои самые добрые пожелания!» - успокоил девочку Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что икона Андрея Рублева была возвращена в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Он отметил значимость этого события для всех православных.