Фестиваль «Между прошлым и будущим» завершился в подмосковном Зарайске

Масштабное мероприятие, проходившее на прошлой неделе в подмосковном Зарайске, подошло к концу. Об этом сообщили в интернет-издании inzaraisk.ru .

Отмечается, что первым мероприятием, предварявшим завершение фестиваля, стала встреча с инвесторами, на которой присутствовали бизнесмены как из округа, так и из других городов Подмосковья. А также различные почетные гости: министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава муниципалитета Виктор Петрущенко, куратор фестиваля Марина Глухова и многие другие.

Василий Кузнецов рассказал, что по поручению губернатора Андрея Воробьева разработана концепции развития для каждого муниципалитета Подмосковья. И именно Зарайск стал первым городом, в котором она начала воплощаться в жизнь, и людей это заинтересовало. Известно, что за период проведения фестиваль посетило более семи тысяч человек.

Глава Минкульта также отметил, что была разработана специальная «карта смыслов» для Зарайска. Это опорные точки концепции развития, которые связаны с историей города. Исходя из этого и будет в дальнейшем формироваться событийная и культурная повестка городского округа.

Продолжилась повестка дня лекцией Полины Аскери в доме Мачтета. Известная галеристка, куратор выставки современного искусства в Зарайске, рассказала о своем жизненном пути и о важности духовной пищи для человека. А завершился насыщенный день в корнере «Дымов Керамика» возле Водонапорной башни, где потенциальным инвесторам рассказали о возможностях, которые открывает Зарайск.