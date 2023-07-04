Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет в августе

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет с 17 по 21 августа. Заезд участников запланирован на 16–17 августа. Основная программа состоится с 18 по 20 августа.

В мероприятии примут участие резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, финалисты и полуфиналисты проектов платформы «Россия – страна возможностей», волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, представители НКО, участники РДДМ и Всероссийского конкурса «Твой ход».

Зарегистрироваться на участие в фестивале можно на официальном сайте Арт-кластера.