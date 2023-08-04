Фестиваль молока «Молочная пойма» пройдет в Луховицах

Завтра в Центре культуры и досуга «Красная пойма» в Луховицах пройдет фестиваль молока «Молочная пойма». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что гостей мероприятия ждут концертная программа и выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, выставки и различные мастер-классы. Фестиваль направлен на увеличение потребления молока российских производителей, а также пропаганду здорового образа жизни и поддержку молочной продукции отечественного производства.

Отметим, что мероприятие проходит при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

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