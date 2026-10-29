АТОР назвала лучшие направления и цены для зимнего побега в Африку

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), заморская экзотика перестает быть недоступной экзотикой — за первые восемь месяцев 2026 года турпоток на африканский континент вырос в разы. Однако средний чек за двоих колеблется от ₽325 тыс. до ₽680 тыс., а сами направления требуют от путешественников учета множества климатических нюансов и скрытых расходов. Подробности у турэкспертов узнала редакция REGIONS .

Пытаясь найти замену привычным Турции и Египту, россияне все чаще смотрят на Африку. Но универсального курорта здесь нет: каждая страна предлагает свой формат отдыха и выставляет весьма ощутимый ценник.

Танзания и Занзибар. Запустившиеся в июле 2026 года прямые рейсы подхлестнули спрос. На Занзибар едут за лазурным океаном и системой «все включено», которую удобно комбинировать с вылазками на материковое сафари. Девятидневный тур на двоих в отель 4–5 звезд обойдется в ₽390–460 тыс.

Кения. Сюда добираются с пересадками, но ради дикой природы и национальных парков туристы готовы терпеть стыковки. За 9 ночей с трехразовым питанием придется выложить от ₽325 тыс. до ₽440 тыс. за двоих.

Сейшелы и Маврикий. Варианты для состоятельных путешественников. Россия уже стала главным зарубежным рынком для Сейшел, где качественная пятизвездочная «девятка» обойдется минимум в ₽680 тыс. На Маврикии за ₽485 тыс. на двоих можно увидеть не только люксовые пляжи, но и цветные земли Шамарель, вертолетный «подводный водопад» и места обитания китов.

Тунис. Работает как классическая альтернатива Турции с отельным сервисом, но исключительно летом. Зимой море здесь холодное, поэтому для зимнего плавания направление не подходит.

Марокко. Экскурсионный флагман с ростом турпотока на 114% в 2026 году. В Агадире океан прохладен даже летом, поэтому вместо пляжинга туристы выбирают туры по имперским городам и атмосферным рынкам.

Скрытые риски и обязательные платежи. Перед покупкой билетов важно помнить о юридических и медицинских нюансах. С октября 2026 года Танзания и Кения ввели для иностранцев обязательное местное медицинское страхование ($44 в Танзании), а обычные полисы там больше не действуют. Кроме того, поездки в тропическую часть континента требуют обязательной вакцинации и профилактики малярии, а перед бронированием стоит закладывать в бюджет расходы на длительные трансферы и дополнительные сборы.