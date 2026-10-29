Оливье больше не «поплывет»: подмосковный шеф раскрыл секрет идеальной новогодней классики

До новогодней суеты еще есть время, однако шеф-повар из Наро-Фоминска Евгений Антохин уже поделился золотыми правилами приготовления главного праздничного салата. По его словам, секрет безупречного блюда кроется вовсе не в выборе колбасы или майонеза, узнал REGIONS .

Главный враг идеального оливье — избыточная влага. Соленые и маринованные огурцы почти на 90% состоят из воды, которая при нарезке начинает активно выделяться и смешиваться с майонезом. В итоге соус моментально теряет плотность и текстуру, а салат превращается в унылую кашу уже через пару часов после подачи.

Шеф-повар Евгений Антохин предлагает простые правила и пошаговый алгоритм, благодаря которым главное новогоднее блюдо останется свежим и рассыпающимся:

Отжим огурцов. Нарезанные кубиками соленые огурцы нужно сразу откинуть на дуршлаг или промокнуть через марлю, слегка придавив рукой. Десять секунд усилий полностью спасут салат. Кроме того, повар рекомендует смешивать соленые огурцы со свежими в пропорции 1:1 — первые отдадут привычную кислинку, а вторые добавят приятный хруст и свежий аромат.

Сухой зеленый горошек. С консервированного горошка необходимо тщательно сливать всю жидкость непосредственно перед добавлением в общую миску. Если в салат попадет рассол из банки, эффект будет столь же плачевным, как и от неотжатых огурцов.

Порционная заправка. Не стоит заправлять майонезом сразу весь объем приготовленного блюда. Овощи быстро пустят сок, поэтому смазывать соусом нужно только ту часть, которая отправляется на праздничный стол. Остальную заготовку следует хранить в холодильнике в «сухом» виде.

Нарезка с горошину. Все ингредиенты должны быть покрошены кубиками размером не больше обычной горошины. При такой ювелирной геометрии все компоненты попадают в ложку одновременно, раскрывая цельный и гармоничный вкус, а не отдельный набор картошки и колбасы.

Хитрости с картофелем. Чтобы картофельные кубики не слипались в единый комок, выбирайте крупные клубни и варите их на среднем огне. Сразу после варки обдайте картофель ледяной водой — это не только остановит процесс готовки, но и облегчит чистку.

Маринованный лук. Чтобы избавиться от ядреной горечи, луковую нарезку стоит предварительно замариновать на 20–30 минут в смеси из трех столовых ложек растительного масла, чайной ложки уксуса, щепотки соли и половины чайной ложки сахара.

Соус и сроки хранения. Магазинный майонез повар советует заменять домашним либо разбавлять его сметаной или греческим йогуртом для более нежного вкуса.

Заправленный оливье способен простоять в холодильнике без потери качества не дольше 12 часов, а незаправленный салат сохранится до 18 часов. Оставлять блюдо при комнатной температуре на всю ночь категорически запрещено.